Чемпион UFC пригрозил незнакомцу пистолетом (видео)

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Шон Стриклэнд направил пистолет на мужчину у своего дома, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

Об инциденте американец сам сообщил в социальных сетях, опубликовав кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина подходит к дому Стриклэнда и садится на землю между двумя автомобилями. Боец увидел это и подошел к незнакомцу, направив на него пистолет. Позднее спортсмен толкнул мужчину, на этом видео обрывается.

"Вот что я знаю. Парень быль пьяным, приставал к девушке, но запрыгнул в машину и уехал, когда это увидел охранник. Охрана проследовала за ним, и он врезался в бордюр, из-за чего на его автомобиле лопнула шина. Парень выскочил и пытался спрятаться у моего дома. Я сперва думал, что он хочет угнать мою машину. В итоге его арестовали", — написал Стриклэнд.

Американец владеет поясом UFC с сентября 2023 года. Стриклэнд отобрал титул у нигерийца Исраэля Адесаньи.

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