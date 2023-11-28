Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Чемпион UFC пригрозил незнакомцу пистолетом (видео)

Опубликовано:

Боец MMA Шон Стриклэнд
Шон Стриклэнд: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Шон Стриклэнд направил пистолет на мужчину у своего дома, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

Об инциденте американец сам сообщил в социальных сетях, опубликовав кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина подходит к дому Стриклэнда и садится на землю между двумя автомобилями. Боец увидел это и подошел к незнакомцу, направив на него пистолет. Позднее спортсмен толкнул мужчину, на этом видео обрывается.

"Вот что я знаю. Парень быль пьяным, приставал к девушке, но запрыгнул в машину и уехал, когда это увидел охранник. Охрана проследовала за ним, и он врезался в бордюр, из-за чего на его автомобиле лопнула шина. Парень выскочил и пытался спрятаться у моего дома. Я сперва думал, что он хочет угнать мою машину. В итоге его арестовали", — написал Стриклэнд.

Американец владеет поясом UFC с сентября 2023 года. Стриклэнд отобрал титул у нигерийца Исраэля Адесаньи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2048020-chempion-ufc-prigrozil-neznakomtsu-pistoletom-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.