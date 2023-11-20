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"Никто не хотел с ним драться": Кормье назвал лучшего тяжеловеса в истории UFC

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Даниэль Кормье
Даниэль Кормье. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Легендарный боец MMA Даниэль Кормье, бывший чемпионом UFC в двух весовых категориях, назвал имя лучшего тяжеловеса в истории промоушена, передает NUR.KZ со ссылкой на The MMA Hour.

"Никто не хотел драться с Кейном Веласкесом, когда тот был здоров и на пике. Честно, я до сих пор уверен, что это был сильнейший боец в истории. Спросите меня, спросите Хабиба, спросите других бойцов, которые тренировались вместе с нами и видели, что он творил, когда был здоров. Другого такого не было.

Кейн многого добился в UFC. Он дважды становился чемпионом. И это несмотря на то, что на пике Веласкес потерял где пять-шесть лет из-за постоянных травм. Просто жесть. Был ли он сильнее меня? Он был сильнее всех во все времена. Конечно, он был сильнее меня. Жаль, что не состоялся его бой с Джонсом",- сказал Кормье.

Добавим, что Веласкес являлся двукратным чемпионом UFC в тяжелом весе. Последний бой в UFC провел в 2019 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2046733-nikto-ne-hotel-s-nim-dratsya-korme-nazval-luchshego-tyazhelovesa-v-istorii-ufc/

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