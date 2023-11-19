Первый кыргыз в истории UFC дебютировал в лиге эффектной победой (видео)

Мыктыбек Оролбай уулу, ставший первым этническим кыргызом в UFC, одержал победу над сербом Урошем Медичем на турнире промоушена в Лас-Вегаса, передает NUR.KZ.
Поединок прошел в полусреднем весе (до 77,1 кг). Кыргызстанец принял этот поединок на коротком уведомлении, заменив выбывшего американца Джонни Парсонса.
Оролбай сделал ставку на борьбу и совершил несколько успешных тейкдаунов. Во втором раунде контроль в партере позволил спортсмену провести болевой прием — рычаг шеи. Медич постучал в знак сдачи, и рефери остановил поединок.
Теперь на счету кыргызстанца 12 побед при одном поражении и одной ничьей в смешанных единоборствах. Медич выиграл в MMA девять боев и уступил в двух.
В главном событии турнира в Лас-Вегасе американец Брендан Аллен в рейтинговом поединке среднего дивизиона (до 83,9 кг) победил шотландца Пола Крейга удушающим приемом в третьем раунде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2046528-pervyy-kyrgyz-v-istorii-ufc-debyutiroval-v-lige-effektnoy-pobedoy-video/