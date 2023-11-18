Сенсацией завершился титульный бой украинца Амосова на турнире Bellator

Украинский боец смешанного стиля (MMA) Ярослав Амосов уступил ямайцу Джейсону Джексону и не смог защитить чемпионский пояс промоушена Bellator в полусреднем весе (до 77,1 кг), передает NUR.KZ.
Титульный поединок спортсменов возглавил турнир Bellator 301, который прошел в Чикаго (штат Иллинойс, США). В третьем раунде Джексон отправил оппонента в нокдаун. Амосов пытался восстановиться, но пропустил новые удары и опять рухнул на настил. Рефери остановил бой и зафиксировал победу ямайца техническим нокаутом.
Джексон стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе. В MMA на его счету теперь 17 побед при четырех поражениях.
Амосов уступил впервые в карьере, ранее он выиграл все 27 поединков. Перед последним выступлением украинец занимал второе место в рейтинге лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовой категории.
Во втором по значимости событии вечера в клетке сошлись американцы Серхио Петтис и Патрик "Патчи" Микс — регулярный и временный чемпионы Bellator в легчайшем весе (до 61,2 кг). В итоге Микс забрал полноценный титул у соперника, проведя успешный удушающий прием во втором раунде.
Также в рамках шоу состоялся полуфинал Гран-при в легком весе (до 70,3 кг). Россиянин Александр Шаблий единогласным решением судей (все рефери - 50-45) одолел бразильца Патрики "Питбуля" Фрейре.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2046421-sensatsiey-zavershilsya-boy-ukraintsa-amosova-na-turnire-bellator/