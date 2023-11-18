Сенсацией завершился титульный бой украинца Амосова на турнире Bellator

Украинский боец смешанного стиля (MMA) Ярослав Амосов уступил ямайцу Джейсону Джексону и не смог защитить чемпионский пояс промоушена Bellator в полусреднем весе (до 77,1 кг), передает NUR.KZ.

Титульный поединок спортсменов возглавил турнир Bellator 301, который прошел в Чикаго (штат Иллинойс, США). В третьем раунде Джексон отправил оппонента в нокдаун. Амосов пытался восстановиться, но пропустил новые удары и опять рухнул на настил. Рефери остановил бой и зафиксировал победу ямайца техническим нокаутом.

Джексон стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе. В MMA на его счету теперь 17 побед при четырех поражениях.

Амосов уступил впервые в карьере, ранее он выиграл все 27 поединков. Перед последним выступлением украинец занимал второе место в рейтинге лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовой категории.

Во втором по значимости событии вечера в клетке сошлись американцы Серхио Петтис и Патрик "Патчи" Микс — регулярный и временный чемпионы Bellator в легчайшем весе (до 61,2 кг). В итоге Микс забрал полноценный титул у соперника, проведя успешный удушающий прием во втором раунде.

Также в рамках шоу состоялся полуфинал Гран-при в легком весе (до 70,3 кг). Россиянин Александр Шаблий единогласным решением судей (все рефери - 50-45) одолел бразильца Патрики "Питбуля" Фрейре.

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