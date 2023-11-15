Арман Царукян: Чтобы победить Махачева, нужно устроить "грязный" бой

Боец MMA Арман Царукян (Армения), выступающий в UFC, назвал ключ к победе над чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (Россия), передает NUR.KZ со ссылкой на middleeasy.com.

По его мнению, достичь успеха позволит ведение "грязного" боя.

"Против Ислама Махачева нужно драться. Чтобы его победить, нужно устроить "грязный" бой. Необходимо идти вперед, блокировать его тейкдауны, давить и рубиться. Очень важно отодвигать его назад.

При этом ни в коем случае нельзя самому оказываться у сетки. В этом случае Махачев легко собьет тебя с ног. Однако в центре октагона он не так хорош. В недавнем бою против Волкановски он не смог провести тейкдаун, когда был в центре",- озвучил Царукян.

Добавим, что Царукян бился против Махачева в 2019 году. Бой прошел всю дистанцию. Ислам выиграл единогласным решением.

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