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"Хочу теперь выбить ему оставшиеся зубы": Масвидаль признал себя виновным в нападении на Ковингтона

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Хорхе Масвидаль
Хорхе Масвидаль. Фото: Alex Menendez/Getty Images

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль признал себя виновным в нападении на Колби Ковингтона, которому в декабре предстоит битва за титул. Он выбил бывшему другу два зуба, сообщает mmamania.com.

Инцидент случился в прошлом году неподалеку от одного из ресторанов Майами (США). Масвидаль напал на бывшего друга, выбил два зуба, после чего Колби написал заявление.

Хорхе в итоге пошел на сделку со следствием, признал себя виновным.

"Мелкий придурок всегда говорил, что если увидит меня на улице, то закопает. Получилось же так, что он написал заявление, обвинив меня в трех преступлениях. Как вам такое, а?

Пока шло следствие, я не мог комментировать, но теперь в этом плане у меня появилась свобода. Он говорил, что со мной было еще пять человек. И где они? Почему больше никого не обвинили? Потому что больше не было никого. Нельзя нападать толпой на этого очкошника, а то вас потом обвинят в преступлении на почве ненависти к придуркам.

Он же лжец! Там были только он и я. Я ему дал шее, а он спрятался за угол, позвонил в полицию, сказав, что боится за свою жизнь. Куча времени и денег ушло на эту ерунду. Хорошо, что у меня прекрасный адвокат. Однако это не конец истории. Мы должны с ним встретиться. Хоть где. Хоть в клетке. Колби должен ответить за все. Хочу выбить ему оставшиеся зубы. Два зуба - это слишком мало",- заявил Масвидаль.

Отметим, что бойцы ранее были друзьями. Затем у них случился конфликт, после которого они поссорились и враждовали.

В прошлом году они бились на турнире UFC. Победу единогласным решением одержал Ковингтон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2044587-hochu-teper-vybit-emu-ostavshiesya-zuby-masvidal-priznal-sebya-vinovnym-v-napadenii-na-kovingtona/

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