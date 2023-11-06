Экс-боец MMA провел удушающий прием и отбил атаку преступника с ножом (видео)

Бывший боец MMA Хавьер Баэс (США), выступавший в легчайшем весе, обезвредил напавшего на него мужчину с ножом. Кадры инцидента попали на видео, передает mmamania.com.

Мужчина атаковал бывшего бойца, держа в руках нож. Баэс не растерялся и повалил его на землю. После этого бывший профессиональный боец провел удушающий прием - нападавший выпустил свое оружие из рук.

"Как только я начал использовать удушающий прием, он быстро выпустил нож из рук. Потому что в те моменты, когда вас душат, вы не будете думать ни о чем другом, так как не хватает воздуха.

Этот мужик сначала что-то кричал по телефону, потом дрался с какой-то женщиной. Затем он постучал в окно моей двери. Я сказал ему оставить меня в покое, а затем он напал на меня с ножом. Я сказал ему: "Оставь меня в покое. Я вызываю полицию".

Я думал только лишь об одном - чтобы он не разбил мне окно.

Мне помогла мышечная память. Все это отрабатывается в зале. Я просто уложил его, провел прием, а потом вызвал полицию",- озвучил Баэс.

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