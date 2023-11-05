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Бой на турнире UFC завершился глухим нокаутом (видео)

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Элвес Бренер
Элвес Бренер: Pedro Vilela/Getty Images

Бразилец Элвес Бренер брутально нокаутировал своего соотечественника Кэйнана Крущевского на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Паулу, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в промежуточном весе открыл основной кард. За минуту до конца первого раунда Бренер при сближении нанес сопернику мощный удар в голову левой рукой. Крущевский моментально потерял равновесие и рухнул на настил лицом вперед. Рефери остановил бой и зафиксировал нокаут. Увидеть развязку можно в видеообзоре от UFC (отметка 1:40).

Эффектная победа принесла Бренеру бонус в 50 тысяч долларов за "Выступление вечера". Бразилец выиграл все три поединка в UFC. Всего на его счету 15 побед при трех поражениях в MMA.

Для Крущевского бой стал дебютным в промоушене. Теперь в активе бразильца 15 побед при двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2044193-boy-na-turnire-ufc-zavershilsya-gluhim-nokautom-video/

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