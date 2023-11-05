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Рекордсмен UFC проиграл на турнире в Бразилии

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Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис (слева направо)
Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис (слева направо): Pedro Vilela/Getty Images

Американский боец смешанного стиля (MMA) Деррик Льюис потерпел поражение от бразильца Жаилтона Алмейды в главном поединке турнира UFC Fight Night в Сан-Паулу, передает NUR.KZ.

Рейтинговое противостояние в тяжелом весе продлилось все пять раундов. Алмейда большую часть боя Алмейда контролировал соперника в партере и несколько раз пытался провести болевые и удушающие приемы. Судьи единогласно признали бразильца сильнейшим (50-44, 50-44, 50-45).

Алмейда одержал 15-ю победу подряд. Под эгидой UFC он выиграл все шесть боев. Сейчас спортсмен занимает девятое место в рейтинге тяжелого дивизиона.

Льюис проиграл четвертый раз за последние пять поединков. Американец замыкает топ-10 в своей весовой категории, а также остается рекордсменом UFC по числу побед нокаутами (14).

Во втором по значимости событии вечера датчанин Николас Далби одолел бразильца Габриэля Бонфима техническим нокаутом во втором раунде. Оба спортсмена получили бонус в 50 тысяч долларов за "Бой вечера".

Аналогичную премию за "Выступление вечера" заработали бразильцы Элвес Бренер и Витор Петрино, которые нокаутировали Кэйнана Крущевского (Бразилия) и Модестаса Букаускаса (Литва) соответственно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2044190-rekordsmen-ufc-proigral-na-turnire-v-brazilii/

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