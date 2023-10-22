Махачев нокаутировал Волкановски на турнире UFC 294

Российский боец MMA Ислам Махачев досрочно победил Александра Волкановски (Австралия) в главном поединке на турнире UFC 294, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Махачев защищал титул чемпиона UFC в легком весе. Бойцы активно начали бой, устроив обмен ударами ногами.

Ислам пытался совершить тейкдаун, но это у него не получилось. Бойцы в итоге продолжили бой в клинче, и каждый из них смог отметиться результативными действиями.

Затем Волкановски пропустил жесткий хай-кик в голову. Махачев потряс соперника и принялся добивать Александра. Рефери принял решение остановить поединок.

Таким образом, Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC.

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