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Хамзат Чимаев: Камару Усман согласился на бой со мной из-за денег

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Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев. Фото: Getty Images/Jeff Bottari

Звезда MMA Хамзат Чимаев оценил предстоящий бой с экс-чемпионом UFC Камару Усманом. Боец отметил, что соперник согласился на поединок только из-за денег, сообщает mmajunkie.usatoday.com.

"С первого дня, как только я попал в UFC, все говорили о Хамзате, об Усмане и Хамзате, Усмане. Обсуждали наши навыки борьбы, ударную технику и всякое такое. Усман такой же боец, как и я, но он старой версии, а я - новая. Это как с выходом новых версий Айфонов. Он - iPhone 5, я - iPhone Pro. Ощутите разницу.

Этот парень согласился на бой со мной из-за денег. Ему очень много заплатили. Думаю, он получит больше, чем за поединок с кем-либо другим. Вот почему он здесь. Конечно, он выйдет в октагон за победой, как и все. Однако у него уже есть оправдания",- сказал Чимаев.

Напомним, Усман и Чимаев будут биться на турнире UFC 294. Топовый бой пройдет 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2041914-hamzat-chimaev-kamaru-usman-soglasilsya-na-boy-so-mnoy-iz-za-deneg/

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