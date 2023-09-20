Сора Рахмонова и Мария Агапова остались без боев в UFC

У представительницы Казахстана в женском ММА Марии Агаповой отменился бой в UFC по причине проблем с визой, также без дебютного боя осталась сестра Шавката Рахмонова - Сора, которая получила травму, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграмм-канал Спорт Шредингера.
Дебют Соры Рахмоновой в "Шоу претендентов Даны Уайта" отменен из-за травмы плеча.
26 сентября сестра Шавката Рахмонова планировала встретиться с литовкой Эрнестой Карикайте. Что за травма у Соры и когда ждать ее возвращение - пока неизвестно. Предстоящий бой должен был стать ее дебютом в США и трамплином к подписанию в UFC.
Бой Марии Агаповой на UFC Vegas 80 отменен из-за проблем с визой.
7 октября Агапова собиралась выйти на замену против американки Монтаны Де Ла Росы. По словам Марии, вопрос с визой решается, в ближайшее время ей назначат бой. В США она постоянно находится с 2019 года - возможно, проблемы именно с рабочей визой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2037442-sora-rahmonova-i-mariya-agapova-ostalis-bez-boev-v-ufc/