Кайрат Ахметов возвращается в ММА

Кайрат Ахметов. Фото: instagram.com/kairat__akhmetov/

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в лиге One Fighting Championship, Кайрат Ахметов поделился в социальных сетях фото подготовки к новому бою, передает NUR.KZ.

Экс-чемпион One Fighting Championship в наилегчайшем весе сделал интригующее заявление в Instagram.

"Нахожусь в процессе подготовки. Даст Бог к концу года о нас узнает весь мир" - заявляет на своей странице в Instagram файтер.

В последний раз в октагон 35-летний Ахметов выходил в мае этого года. На турнире промоушена One Fighting Championship в американском Брумфилде Кайрат одержал победу единоглассным решением судей над австралийцем Рисом Маклареном. После чего бросил вызов легендарному американскому файтеру чемпиону ONE FC Деметриусу Джонсону. В активе казахстанского бойца на данный момент 27-й победой в профессиональной карьере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2034709-kayrat-ahmetov-vozvraschaetsya-v-mma/