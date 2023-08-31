Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кайрат Ахметов возвращается в ММА

Опубликовано:

Боец Кайрат Ахметов
Кайрат Ахметов. Фото: instagram.com/kairat__akhmetov/

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в лиге One Fighting Championship, Кайрат Ахметов поделился в социальных сетях фото подготовки к новому бою, передает NUR.KZ.

Экс-чемпион One Fighting Championship в наилегчайшем весе сделал интригующее заявление в Instagram.

"Нахожусь в процессе подготовки. Даст Бог к концу года о нас узнает весь мир" - заявляет на своей странице в Instagram файтер.

В последний раз в октагон 35-летний Ахметов выходил в мае этого года. На турнире промоушена One Fighting Championship в американском Брумфилде Кайрат одержал победу единоглассным решением судей над австралийцем Рисом Маклареном. После чего бросил вызов легендарному американскому файтеру чемпиону ONE FC Деметриусу Джонсону. В активе казахстанского бойца на данный момент 27-й победой в профессиональной карьере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2034709-kayrat-ahmetov-vozvraschaetsya-v-mma/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.