Бывший боец UFC Джош Томсон прокомментировал стиль Шавката Рахмонова

Шавкат Рахмонов. Фото: instagram/shavkatrakhmonov94

Бывший боец UFC Джош Томсон рассказал, как проходят спарринги между двумя непоежденными файтерами - казахстанцем Шавкатом Рахмонов и ирландцем Иэном Гарри, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru

В интервью бывший файтер смешанных единоборств предостерег Гарри, отмечая силу Рахмонова.

«Я скажу вам такую вещь — Шавкат и Иан тренируются в одном зале. Я бы с радостью рассказал, как проходят их спарринги, но я не могу. Но я точно знаю, как они проходят. Поэтому, Иэн Гарри возьмись за голову», — иронично намекнул Томсон в интервью.

Шавкат Рахмонов и Иан Гарри провели по 17 боев в мировой промоушене и одержали по 17 побед.

Ранее, Рахмонов бросил вызов новому сопернику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2034110-byvshiy-boets-ufc-dzhosh-tomson-prokommentiroval-stil-shavkata-rahmonova/