Шавкат Рахмонов вызвал на бой кикбоксера

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (17-0) бросил вызов английскому кикбоксеру Майклу Пейджу (21-2) на своей странице в Twitter, передает NUR.KZ.

Кикбоксер ранее давал интервью и заявил, что готов к дебюту в UFC.

"Вижу ли я себя в UFC? На 100 процентов. Я хочу соперника из топ-5, максимум топ-10. Я не чувствую, что мне нужно что-то доказывать. Я просто хочу выйти туда, как Майкл Чендлер. Он дебютировал против Хукера из топ-10.

Это была отличная победа, которая привела его к борьбе за титул. Я вижу себя так же. Только так. Мне не нужен разминочный бой. Я не выбывал из игры на целую вечность. Я готов выйти прямо сейчас" - рассказывает Пейдж журналисту.

Рахмонов же, занимающий шестую строчку в рейтинге UFC, бросил вызов потенциальному будущему сопернику.

"Как насчет 6-го номера, Майкл Пейдж?" - пишет у себя Рахмонов.

Напомним, казахстанец должен был биться в октагоне мирового промоушена 17 сентября в Лас-Вегасе, но его соперник Кевин Гастелум получил травму и снялся с боя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2033789-shavkat-rahmonov-vyzval-na-boy-kikboksera/