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Легенда MMA предложил Шавкату Рахмонову провести бой с Иэном Гэрри

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Боец ММА Чейл Соннен
Чейл Соннен. Фото: Desiree Navarro/WireImage

Бывшая звезда UFC американец Чейл Соннен рассказал, что хочет увидеть поединок между непобежденными бойцами Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри, передает Youtube-канал Chael Sonnen.

По словам Чейла, для ирландского бойца Иэна Гэрри сейчас есть два достойных соперника, одним из них является казахстанец Шавкат Рахмонов.

"Есть два достойных соперника для Гэрри. Первый - Шавкат Рахмонов, а второй - Джек Маддалена. Именно эти ребята должны обсуждаться, как следующие оппоненты Иэна.

Для Гэрри важно подраться с Рахмоновым, ведь они оба никогда не проигрывали. Оба - восходящие звезды. Исход этого поединка не столь важен. Ведь мы получим отличный, денежный бой и одного явного претендента на титул", - заявил Соннен.

Отметим, что Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри идут в UFC без поражений. В активе казахстанца пять побед, у ирландца - шесть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2033691-legenda-mma-predlozhil-shavkatu-rahmonovu-provesti-boy-s-ienom-gerri/

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