Жалгас Жумагулов о своей карьере в UFC: Моя мечта исполнилась, ни о чем не жалею

Жалгас Жумагулов. Фото: Chris Unger / Contributor / Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов рассказал, что не жалеет о своей карьере в UFC (Ultimate Fighting Championship), передает legalbet.kz.

Жалгас считает, что уже ничего не изменишь и выступать в UFC - было его мечтой.

"Что думаю о своем периоде карьеры в UFC? Не жалею. Моя мечта исполнилась. Уже ничего не изменишь! Что меня должно было миновать, оно миновало", — заявил Жумагулов.

Напомним, что Жалгас Жумагулов провел в UFC семь боев, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Позже 34-летний казахстанский боец был исключен из ростера сильнейшей лиги мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2033339-zhalgas-zhumagulov-o-svoey-karere-v-ufc-moya-mechta-ispolnilas-ni-o-chem-ne-zhaleyu/