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30 лет независимости Казахстана

Боец Дамир Исмагулов: Кто не сражается - тот уже проиграл

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Боец Дамир Исмагулов
Дамир Исмагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанных единоборств казахского происхождения Дамир Исмагулов на своей странице в социальных сетях опубликовал философское заявление, передает NUR.KZ.

"Кто сражается - может и проиграть. Кто не сражается - тот уже проиграл", - подписал пост в Instagram Исмагулов.

Напомним, что не так давно у Дамира Исмагулова истек контракт с UFC (Ultimate Fighting Championship). В сильнейшей лиге мира "Казах" провел семь боев, в которых одержал пять побед и потерпел два поражения.

Всего в активе 32-летнего российского бойца 24 победы (из них 13 досрочно) в смешанных единоборствах при трех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2032392-boets-damir-ismagulov-kto-ne-srazhaetsya-tot-uzhe-proigral/

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