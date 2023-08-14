Боец Куат Хамитов назвал дату следующего боя

Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov/

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов свой следующий поединок проведет 20 октября, передает Instagram-аккаунт спортсмена.

Об этом "Найман" сообщил у себя в социальных сетях. Правда Куат не назвал промоушен, в котором проведет бой.

"20 октября состоится мой следующий бой. В какой организации, как думаете?", - написал Хамитов.

Напомним, что 35-летний казахстанский боец не выступал с мая текущего года, когда на турнире Hardcore MMA 62 в Алматы победил Зелимхана Юсупова единогласным решением судей.

Всего в активе Куата Хамитова 25 побед (из них 20 досрочно) в ММА при семи поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2032386-boets-kuat-hamitov-nazval-datu-sleduyuschego-boya/