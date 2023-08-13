Артем Резников: В UFC может попасть кто угодно из Казахстана

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников считает, что в UFC может попасть кто угодно. Главное, чтобы был хороший менеджмент, передает Legalbet.kz.

По словам Артема, он знает многих не сильных бойцов, которые выступали в UFC.

"Попасть в UFC не слишком сложно – можно, если есть хороший менеджер. Многие даже не сильные ребята попадают. Знаю таких несколько – из России, Китая… И из других разных стран попадали – и они близко даже не доходили до топов. Кто угодно может попасть в UFC из Казахстана – все зависит от менеджмента. Если будет хороший менеджер, то может пропихнуть", – заявил Резников.

Напомним, что Артем Резников бьется в лиге АСА. Не так давно он уступил в финале Гран-при, проиграв техническим нокаутом Эдуарду Вартаняну из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2032296-boets-erkin-darmenov-vystupit-v-uae-warriors/