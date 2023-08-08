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Бенеил Дариуш: Алмабаев сможет претендовать на титул UFC

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Боец Бенеил Дариуш
Бенеил Дариуш. Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш высоко оценил возможности Асу Алмабаева стать чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе, пишет legalbet.kz.

По словам Бенеила, Асу провел прекрасный поединок против Осборна и вполне способен претендовать на титул UFC.

"Асу выглядел очень хорошо. Доминировал от начала до конца. Сможет ли он претендовать на титул чемпиона UFC? Да, определенно сможет", — заявил Дариуш.

Напомним, что 6 августа на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США) Асу Алмабаев успешно дебютировал в американской лиге, победив во втором раунде удушающим приемом Оди Осборна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031685-beneil-dariush-almabaev-smozhet-pretendovat-na-titul-ufc/

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