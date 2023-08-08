Асу Алмабаев вернулся в Казахстан после успешного дебюта в UFC (видео)

Встреча Асу Алмабаева в Алматы. Фото: instagram.com/darteam.kazakhstan/

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев вернулся в Казахстан после досрочной победы в дебютном бою в UFC. Ему устроили пышную встречу в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ.

В Алматы боец прилетел из США ночным рейсом. В зале ожидания ему устроили пышную встречу, на которой присутствовали болельщики, товарищи по команде, друзья и близкие люди.

Напомним, что дебют Алмабаева в мировом промоушене состоялся на турнире UFC on ESPN 50. Он прошел в Нэшвилле (США).

Казахстанский боец уверенно справился с американцем Оде Осборном. Уже во втором раунде Алмабаев провел удушающий прием - соперник сдался. За свой дебют в UFC Асу заработал 78 тысяч долларов, куда вошел и бонус за "Лучшее выступление вечера".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031624-asu-almabaev-vernulsya-v-kazahstan-posle-uspeshnogo-debyuta-v-ufc-video/