"Приношу свои извинения": Гастелум просит перенести бой с Рахмоновым на ноябрь

Келвин Гастелум. Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Келвин Гастелум извинился перед казахстанцами за сорвавшийся поединок с Шавкатом Рахмоновым, передает Youtube-канал Kelvin Gastelum.

Напомним, что во время тренировочного процесса Келвин получил травму лица и его запланированный на 17 сентября поединок против Шавката Рахмонова был отменен. При этом американец просит перенести этот бой на ноябрь.

"Приношу свои извинения Шавкату Рахмонову и его команде, а также всем казахстанцам, которые ждали этой встречи. Я видел, как они без конца писали мне в соцсетях. Я ужасно себя чувствую из-за срыва боя. Надеюсь, нам удастся его перенести на ноябрь, а если нет, то я все пойму", - заявил Гастелум.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2031015-prinoshu-svoi-izvineniya-gastelum-prosit-perenesti-boy-s-rahmonovym-na-noyabr/