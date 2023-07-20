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Бойцы Ислам Махачев и Хамзат Чимаев узнали имена своих соперников

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Боец Ислам Махачев
Ислам Махачев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт официально объявил ключевые бои номерного турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Главным событием ивента станет повторный поединок между чемпионом легкого веса россиянином Исламом Махачевым и бывшим обладателем титула Чарльзом Оливейрой из Бразилии.

Напомним, что именно Махачев отобрал титул у Оливейры, победив его сабмишнем во втором раунде на турнире UFC 280 в октябре прошлого года.

В со-главном бою UFC 294 звезда промоушена Хамзат Чимаев проведет поединок против опытного бразильца Паулы Косты. Бой пройдет в среднем весе.

Также в этом карде состоится поединок россиянина Икрама Алискерова с представителем Франции Нассурдином Имавовым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2029412-boytsy-islam-mahachev-i-hamzat-chimaev-uznali-imena-svoih-sopernikov/

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