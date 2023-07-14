Джамал Хилл освободил титул UFC в полутяжелом весе

Джамал Хилл. Фото: Buda Mendes/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Джамал Хилл решил освободить чемпионский пояс UFC (Ultimate Fighting Championship) в полутяжелом весе, пишет Mmafighting.com.

32-летний боец получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Поэтому Хилл освободил титул, чтобы не задерживать свой дивизион.

"К сожалению, я получил травму. Порвал свое ахиллово сухожилие. Это просто одна из тех вещей, которые случаются. Это тяжелая травма. Это то, что потребует хирургического вмешательства, времени и реабилитации.

Я буду отсутствовать длительное время. Кроме того, мне дали возможность. Мне было дано благословение, которое пришло через несчастье другого человека. Иржи Прохазка был чемпионом, он получил травму, как это бывает. Он отказался от пояса и позволил не задерживать дивизион. Чтобы он двигался вперед. Чтобы у народа был чемпион. Я сделаю то же самое", - сказал Хилл.

Напомним, что в январе 2023 года Джамал Хилл победил бразильца Гловера Тейшейру единогласным решением судей и тем самым стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2028735-dzhamal-hill-osvobodil-titul-ufc-v-polutyazhelom-vese/