UFC 283: Хилл победил Тейшейру, Морено выиграл у Фигейреду

Джамал Хилл. Фото: Buda Mendes/Zuffa LLC via Getty Images

В бразильском городе Рио-де-Жанейро завершился номерной турнир UFC 283, в рамках которого состоялись два титульных поединка (в полутяжелом и наилегчайшем весах), передает NUR.KZ.

В главном бою вечера бразильский ветеран Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл разыграли вакантный пояс организации в полутяжелом весе.

По итогам пяти раундов единогласным решением судей победу одержал Хилл.

В со-главном поединке состоялся четвертый бой между бразильцем Дейвисоном Фигейреду и мексиканцем Брэндоном Морено.

Бой не продлился всю дистанцию - после третьего раунда врач запретил Фигейреду продолжить бой из-за травмы глаза.

Тем самым Морено взял реванш у Дейвисона и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе.

Также в этом вечере выступил бывший соперник казахстанца Шавката Рахмонова американец Нил Мэгни. Он в первом раунде уступил бразильцу Гильберту Бернсу удушающим приемом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2006288-ufc-283-hill-pobedil-teysheyru-moreno-vyigral-u-figeyredu/