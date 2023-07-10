Камару Усман: Бой с Шавкатом Рахмоновым? Если только за титул

Камару Усман. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе американец Камару Усман готов драться с непобежденным казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым за титул, передает Youtube-канал James Lynch.

По словам Камару, он готов биться с Шавкатом, но только в титульном поединке.

"Бой с Шавкатом? Я бы принял его, будь это титульный поединок. Каждый боец хочет стать чемпионом. Если я буду владеть титулом, то почему я должен отказывать кому-то в шансе стать чемпионом? Мы тренируемся у одного тренера. Если это будет бой не за титул, то какой смысл?", - заявил Усман на пресс-конференции UFC.

Напомним, что Камару потерял пояс UFC в прошлом году, проиграв британцу Леону Эдвардсу. В рейтинге полусредневесов Усман занимает первое место, а Шавкат Рахмонов - шестое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2028059-kamaru-usman-boy-s-shavkatom-rahmonovym-tolko-esli-za-titul/