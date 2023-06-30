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Тренер Рахмонова: Будем готовить Шавката под атакующий стиль Гастелума

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Боец Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Тренер непобежденного казахстанского бойца Келвина Гастелума Эдуард Базров прокомментировал поединок своего подопечного против американца Келвина Гастелума, передает Youtube-канал Naiza TV.

По словам наставника Шавката, для них это хорошая ступенька к главной цели - поясу UFC.

"Многие любители ММА знают Гастелума. Это очень сильный боец с характером и хорошей ударкой. Будем готовить Шавката под его атакующий стиль. Келвин любит рубиться. Для нас это хороший вызов - потягаться с ветераном UFC. Мы считаем, это интересное противостояние. Для нас это хорошая ступенька к нашей главной цели - поясу", - заявил Базров.

Напомним, что вчера стало известно о поединке Шавката Рахмонова против американца Келвина Гастелума. Бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2027043-trener-rahmonova-budem-gotovit-shavkata-pod-atakuyuschiy-stil-gasteluma/

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