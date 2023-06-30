"Собираюсь жить там": боец Дамир Исмагулов намерен получить гражданство Казахстана

Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach / Zuffa LLC

Российский боец смешанных единоборств казахского происхождения Дамир Исмагулов заявил, что в скором времени намерен получить гражданство Казахстана, пишет Матч ТВ.

По словам Дамира, сейчас у него российский паспорт, но в будущем он собирается переехать в Казахстан и жить там.

— У вас российский паспорт, но вы выходили на поединки в UFC под казахстанским флагом. Насколько я знаю, UFC, когда разрешала бойцам использовать национальные флаги, не ориентировалась на гражданство, а позволяла в анкете указать любой флаг и выходить под ним.

— Раньше я выходил под двумя флагами, сейчас только флаг Казахстана, это действительно можно писать в анкете, но теперь же в принципе в UFC не разрешают выходить под каким бы то ни было флагом.

— Но у вас же российский паспорт?

— Российский, и в Казахстане вид на жительство, так как я в будущем собираюсь переехать в Казахстан и жить там.

— При условии, что вы этнический казах и у вас прозвище Казах, сложно ли вам получить паспорт?

— На самом деле, это проблематично. Да, у меня есть вид на жительство, но нужно, чтобы он был около 5 лет. Сейчас у меня почти подошел срок и я могу получить гражданство через какое‑то время. Осталось совсем чуть‑чуть, несколько месяцев, и, возможно, миграционная служба сама спросит, буду ли я делать гражданство или нет.

— И вы планируете получить гражданство Казахстана?

— Да.

Напомним, что следующий свой поединок Дамир Исмагулов проведет против Гранта Доусона 1 июля на турнире UFC On ESPN 48.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2027031-sobirayus-zhit-tam-boets-damir-ismagulov-nameren-poluchit-grazhdanstvo-kazahstana/