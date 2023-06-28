"Менеджер сказал не торопиться": UFC предложил Дамиру Исмагулову улучшенный контракт

Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов сообщил, что UFC (Ultimate Fighting Championship) предложил ему улучшенный контракт, сообщает Youtube-канал Ruslan Gumilev.

Правда Дамир не спешит подписывать новое соглашение. Он намерен сперва провести последний по текущему контракту поединок.

"UFC предложили новый контракт на в два раза улучшенных условиях. Но менеджер сказал не торопиться, сначала провести бой, потом определимся. Он считает, что такому бойцу, как я, платят мало, ему виднее.

У меня было предложение в 5-6 раз выгоднее из PFL. Я провел большую работу в UFC, уже в ТОП-15. Этот бой очень важен, я себя или закопаю, или сам себя вытащу", - сказал Исмагулов.

Напоним, что следующий свой поединок Дамир Исмагулов проведет против Гранта Доусона 1 июлня на турнире UFC On ESPN 48.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2026704-menedzher-skazal-ne-toropitsya-ufc-predlozhil-damiru-ismagulovu-uluchshennyy-kontrakt/