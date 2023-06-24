Жалгас Жумагулов встретится с Джошуа Ваном на турнире UFC во Флориде

Жалгас Жумагулов. Фото: Chris Unger / Contributor / Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов встретился лицом к лицу со своим оппонентом американцем Джошуа Ваном перед турниром UFC on ABC 5, передает NUR.KZ.

Поединок между ними состоится 24 июня (предположительно в 23:00 по времени Астаны) в Джексонвилле (США, штат Флорида). Оба бойца успешно уложились в лимит наилегчайшего дивизиона.

Отметим, что ранее у Жумагулова сорвался бой в UFC. Предстоящий поединок с Ваном станет последним по текущему контракту с американской лигой.

Всего в активе Жалгаса 14 побед (из них восемь досрочно) в смешанных единоборствах при восьми поражениях. В UFC его рекорд: 1:5. На счету Джошуа Вана 11 побед (из них девять досрочно) и одно поражение в ММА.

Для американского бойца бой против казахстанца станет дебютным в сильнейшей лиге мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2026245-zhalgas-zhumagulov-vstretitsya-s-dzhoshua-vanom-na-turnire-ufc-vo-floride/