Бой Жалгаса Жумагулова в UFC отменен

Очередной поединок казахстанского бойца ММА Жалгаса Жумагулова в рамках крупного мирового промоушена UFC (Ultimate Fighting Championship) отменился, передает NUR.KZ.
Жумагулов должен был драться в рамках турнира UFC 288, который состоится завтра, 7 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Однако его соперник в лице бразильца Рафаэля Эстевама не смог сделать вес.
В итоге было принято решение отменить данный поединок.
Этот бой должен был стать седьмым для Жумагулова в UFC. Ранее он одержал одну победу и потерпел пять поражений.
Добавим, что в главном бою на турнире UFC 288 в октагоне сойдутся американцы Генри Сехудо и Алджамейн Стерлинг.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2019691-boy-zhalgasa-zhumagulova-v-ufc-otmenen/