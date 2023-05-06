Бой Жалгаса Жумагулова в UFC отменен

Жалгас Жумагулов. Фото: Handout/Getty Images

Очередной поединок казахстанского бойца ММА Жалгаса Жумагулова в рамках крупного мирового промоушена UFC (Ultimate Fighting Championship) отменился, передает NUR.KZ.

Жумагулов должен был драться в рамках турнира UFC 288, который состоится завтра, 7 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Однако его соперник в лице бразильца Рафаэля Эстевама не смог сделать вес.

В итоге было принято решение отменить данный поединок.

Этот бой должен был стать седьмым для Жумагулова в UFC. Ранее он одержал одну победу и потерпел пять поражений.

Добавим, что в главном бою на турнире UFC 288 в октагоне сойдутся американцы Генри Сехудо и Алджамейн Стерлинг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2019691-boy-zhalgasa-zhumagulova-v-ufc-otmenen/