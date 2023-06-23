"У него крепкий подбородок": Джефф Нил вспомнил бой с Шавкатом Рахмоновым

Джефф Нил. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Джефф Нил вспомнил свое поражение от непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова на турнире UFC 285, сообщает Middleeasy.com.

Свой следующий бой Джефф Нил проведет против небитого ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 292 19 августа.

"Я не особо тщательно следил за Гэрри. Больше сосредоточен на своем тренировочном лагере. Слышал, что он пропускает много ударов, но это не имеет значения. В бою может быть все.

Шавкат сильно пострадал в поединке со мной. Он пропустил много ударов, но его подбородок оказался крепким. Так что посмотрим, что будет в предстоящем бою. Выдержит ли Гэрри мой натиск", - заявил Нил.

Напомним, что в своем предыдущем поединке Джефф Нил потерпел поражение от Шавката Рахмонова удушающим приемом в третьем раунде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2026129-u-nego-krepkiy-podborodok-dzheff-nil-vspomnil-boy-s-shavkatom-rahmonovym/