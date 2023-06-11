Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

UFC: Оливейра нокаутировал Дариуша

Опубликовано:

Боец Чарльз Оливейра
Чарльз Оливейра. Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Боец ММА из Бразилии Чарльз Оливейра одержал уверенную досрочную победу над американцем Бенеилом Дариушом на турнире UFC 289 в канадском городе Ванкувер, передает NUR.KZ.

Встреча прошла в лимите легко веса. Болельщики увидели один неполный раунд. Именно столько потребовалось Оливейре, чтобы сразить своего оппонента.

Бойцы начали бой в стойке. Однако Дариуш сумел перевести Чарльза в партере. Правда развить момент он не смог - Оливейра и Бенеил вернулись в стойку.

Бразилец начал прессинговать, наносить точные удары. В один из момент Дариуш оказался на настиле октагона. И Оливейра своего не упустил. Он продолжил жестко и много бить, после чего рефери остановил встречу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2024252-ufc-oliveyra-nokautiroval-dariusha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.