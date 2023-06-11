UFC: Оливейра нокаутировал Дариуша

Чарльз Оливейра. Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Боец ММА из Бразилии Чарльз Оливейра одержал уверенную досрочную победу над американцем Бенеилом Дариушом на турнире UFC 289 в канадском городе Ванкувер, передает NUR.KZ.

Встреча прошла в лимите легко веса. Болельщики увидели один неполный раунд. Именно столько потребовалось Оливейре, чтобы сразить своего оппонента.

Бойцы начали бой в стойке. Однако Дариуш сумел перевести Чарльза в партере. Правда развить момент он не смог - Оливейра и Бенеил вернулись в стойку.

Бразилец начал прессинговать, наносить точные удары. В один из момент Дариуш оказался на настиле октагона. И Оливейра своего не упустил. Он продолжил жестко и много бить, после чего рефери остановил встречу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2024252-ufc-oliveyra-nokautiroval-dariusha/