Определился соперник Асу Алмабаева по дебюту в UFC

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец MMA Асу Алмабаев официально проведет дебют в UFC в августе текущего года. Также определился его первый оппонент в мировом промоушене, передает NUR.KZ.

Алмабаев проведет дебют в UFC 5 августа. Турнир предварительно состоится в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

Соперником казахстанского бойца станет Оде Осборн (Ямайка). В UFC он провел семь поединков. В четырех из них Осборн сумел одержать победу. Три боя закончились его поражением.

Напомним, что в апреле Асу Алмабаев подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC. Всего на счету 29-летнего казахстанского бойца 17 побед (11 из них досрочно) в ММА при двух поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2022289-opredelilsya-sopernik-asu-almabaeva-po-debyutu-v-ufc/