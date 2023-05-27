Видео досрочной победы сестры Рахмонова на турнире в Алматы

Сора Рахмонова. Фото: instagram.com/rakhmonova____/

В Алматы состоялся крупный турнир Naiza 5. В его рамках досрочной победы добилась младшая сестра казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова - Сора, передает NUR.KZ.

Сора Рахмонова выступила в предварительном карде турнира. Ее соперницей стала россиянка Валерия Карыгина.

Соперницы провели бой в лимите наилегчайшего веса. Развязка наступила во втором раунде. Сора нанесла серию жестких ударов. Рефери принял решение остановить поединок.

Таким образом, Сора Рахмонова одержала досрочную победу. Теперь на ее счету четыре виктории. В пассиве у спортсменки одно поражение.

Карыгина же потерпела первое поражение в рамках лиги Naiza.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2022287-video-dosrochnoy-pobedy-sestry-rahmonova-na-turnire-v-almaty/