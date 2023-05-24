NUR.KZ покажет в прямом эфире кулачную лигу TOP DOG: Prospect 11

На нашем портале в прямом эфире будет транслироваться одиннадцатый турнир ведущей кулачной лиги СНГ - TOP DOG: Prospect, который состоится 27 мая, передает NUR.KZ.
NUR.KZ и телеканал UDAR рады объявить о сотрудничестве. Теперь бои лучших промоушенов СНГ вы сможете смотреть эксклюзивно на главной странице рубрики "Спорт".
Уже 27 мая состоится прямой показ турнира TOP DOG: Prospect 11. Начало трансляции запланировано на 23:00 по времени Астаны.
Напомним, что на турнирах серии Prospect молодые и перспективные ребята могут показать себя, чтобы попасть в основной ростер лиги TOP DOG.
В рамках TOP DOG: Prospect 11 состоятся девять боев:
1. Гриша Агаджанян (Россия) - Антон "Деревяшка" Орлов (Россия)
2. Давид Лобанов (Россия) - Максим "Балу" Бармин (Россия)
3. Шахром "Шелби" Кодиров (Россия) - Артак Саркисян (Россия)
4. Тимур Хусейнов (Туркменистан) - Алексей "Старый" Репалов (Беларусь)
5. Владислав Коломейцев (Россия) - Абдулло Абдуллоев (Россия)
6. Зурхай "Цезарь" Мансуров (Россия) - Артем Хотенов (Россия)
7. Юрий "Кононг" Бухаров (Россия) - Мансур Азербиев (Беларусь)
8. Вадим Попович (Россия) - Наиль "Гвоздь" Ишкиняев (Россия)
9. Александр "Близнец" Федотов (Россия) - Амин "Красавчик" Газимагомедов (Россия)
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2021891-nurkz-pokazhet-v-pryamom-efire-kulachnuyu-ligu-top-dog-prospect-11/