NUR.KZ покажет в прямом эфире кулачную лигу TOP DOG: Prospect 11

Кулачная лига Top Dog. Фото: NUR.KZ

На нашем портале в прямом эфире будет транслироваться одиннадцатый турнир ведущей кулачной лиги СНГ - TOP DOG: Prospect, который состоится 27 мая, передает NUR.KZ.

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Уже 27 мая состоится прямой показ турнира TOP DOG: Prospect 11. Начало трансляции запланировано на 23:00 по времени Астаны.

Напомним, что на турнирах серии Prospect молодые и перспективные ребята могут показать себя, чтобы попасть в основной ростер лиги TOP DOG.

В рамках TOP DOG: Prospect 11 состоятся девять боев:

1. Гриша Агаджанян (Россия) - Антон "Деревяшка" Орлов (Россия)

2. Давид Лобанов (Россия) - Максим "Балу" Бармин (Россия)

3. Шахром "Шелби" Кодиров (Россия) - Артак Саркисян (Россия)

4. Тимур Хусейнов (Туркменистан) - Алексей "Старый" Репалов (Беларусь)

5. Владислав Коломейцев (Россия) - Абдулло Абдуллоев (Россия)

6. Зурхай "Цезарь" Мансуров (Россия) - Артем Хотенов (Россия)

7. Юрий "Кононг" Бухаров (Россия) - Мансур Азербиев (Беларусь)

8. Вадим Попович (Россия) - Наиль "Гвоздь" Ишкиняев (Россия)

9. Александр "Близнец" Федотов (Россия) - Амин "Красавчик" Газимагомедов (Россия)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2021891-nurkz-pokazhet-v-pryamom-efire-kulachnuyu-ligu-top-dog-prospect-11/