Фируза Шарипова одержала победу на турнире OCTAGON 44

Фируза Шарипова. Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Бывшая претендентка на титул чемпиона мира, 27-летняя казахстанская боксерша Фируза Шарипова провела третий бой по правила MMA на турнире OCTAGON 44 в Алматы, передает NUR.KZ.

Ей противостояла 22-летняя россиянка Илона Бондаренко. Бой завершилась в начале первого раунда.

Шарипова смогла нокаутировать соперницу на 13 секунде.

Для Фируза данная победа стала третьей в трех боях, которые она провела по правилам MMA. Дебютировала же она в июле прошлого года, победив удушающим приемом Карину Ондасынову.

Добавим, что что в мае Шарипова проведет боксерский поединок против представительницы Малави Рут Чисейл. Данный бой пройдет в Таразе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2018814-firuza-sharipova-oderzhala-pobedu-na-turnire-octagon-44/