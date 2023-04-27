Стал известен соперник Азата Максума по дебютному бою в UFC

Азат Максум. Фото: OCTAGON

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум узнал дату и имя соперника по дебютному бою в UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

27-летний казахстанский боец дебютирует в организации 15 июля против опытного американца Тайсона Нэма.

Напомним, что Азат Максум в ММА идет без поражений. В его активе 16 побед, из них 12 он завершил досрочно.

Тогда как на счету 39-летнего Тайсона Нэмы 21 победа, 13 поражений и одна ничья. В UFC его рекорд: 3-4. В последнем своем бою американец проиграл сабмишнем Бруно Сильве.

Отметим, что Нэма ранее уже бился с бойцом из Казахстана. В 2018 году на турнире Fight Nights он проиграл решением судей Жалгасу Жумагулову.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2018560-stal-izvesten-sopernik-azata-maksuma-po-debyutnomu-boyu-v-ufc/