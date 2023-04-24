Тренер Рахмонова: Нил - охотник, но в бою с Шавкатом он стал жертвой

Бой Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Тренер непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова Эдуард Базров вспомнил победу своего подопечного над американцем Джеффом Нилом, сообщает Youtube-канал Naiza TV.

По словам Эдуарда, у Шавката были проблемы в подготовке к бою с Нилом.

"У него есть цель и он идет к ней. Во время подготовки у Шавката были проблемы, близкие люди знают об этом, но даже несмотря на это, он полетел в Америку и был готов драться.

Шавкат мне, как близкий друг. Для меня каждый его пропущенный удар, как царапина на сердце. Думал, неужели он упадет, я не хотел в это верить. Я сильно переживал, когда он выиграл. Были незабываемые эмоции.

После боя я его назвал Степной Волк. Не просто ради красивого слова, а реально волк, когда охотится, он может за жертвой бежать 120–140 км. Нил – сам охотник, но в бою с Шавкатом он стал жертвой. Рахмонов охотился за ним, загнал его и задушил", - заявил Базров.

Напомним, что на турнире UFC 285 Шавкат Рахмонов победил удушающим приемом американца Джеффа Нила.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2018085-trener-rahmonova-nil-ohotnik-no-v-boyu-s-shavkatom-on-stal-zhertvoy/