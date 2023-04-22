Мейирим Нурсултанов: Шавкат Рахмонов никого не боится, нравится в нем эта черта

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов поделился своим мнением о непобежденном соотечественнике Шавкате Рахмонове, сообщает Telegram-канал "Бей в кость".

По словам Мейирима, Шавкат сдержанный и разносторонний боец, который никого не боится.

"Смотрел последний бой Шавката Рахмонова. Сильный боец, с характером. Никого не боится. Очень нравится в нем эта черта. До боя подавляет дух соперника. При этом очень сдержанный и разносторонний", - заявил Нурсултанов.

Напомним, что Шавкат Рахмонов идет в ММА без поражений. В активе казахстанского бойца 17 побед (все досрочно). В UFC его рекорд: 5-0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2017851-meyirim-nursultanov-shavkat-rahmonov-nikogo-ne-boitsya-nravitsya-v-nem-eta-cherta/