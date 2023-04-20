Казахстанский боец бросил вызов чемпиону UFC

Жасулан Акимжан. Фото: instagram.com/akimzhanov_

Казахстанский боец смешанных единоборств Жасулан Акимжан заявил о желании провести поединок против чемпиона UFC Алекса Волкановски, сообщает Youtube-канал "Спорт Министрі".

Жасулан считает, что в ММА можно выиграть у любого бойца.

"Не сказать, что это прям вызов, но я бы хотел встретиться с Волкановски. Будь это спарринг или полноценный поединок. Некоторые люди могут сказать: "Куда ты там прыгаешь?". Но Алекс такой же человек, как и мы. Можно победить любого, если найти ключ", - заявил Акимжан.

Напомним, что австралийский боец Алекс Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе. На счету Жасулана Акимжана девять побед в ММА при двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2017639-kazahstanskiy-boets-brosil-vyzov-chempionu-ufc/