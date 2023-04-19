Боец Кайрат Ахметов обратился к казахстанцам в преддверии дебютного боя в США

Кайрат Ахметов. Фото: instagram.com/kairat__akhmetov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов свой следующий поединок проведет 5 мая в Денвере (США) в рамках турнира ONE Fight Night 10, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанского бойца станет австралиец Рис Макларен. Поединок пройдет в наилегчайшем весе.

На своей странице в Instagram Кайрат пригласил казахстанцев на свой дебютный бой в Штатах.

"Приветствую вас друзья! До моего дебютного боя в США осталось чуть больше двух недель. Мы готовы показать всему миру силу настоящих казахских воинов. Я знаю, что много наших людей проживают в США. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех наших братьев, проживающих в США, на мой поединок. Ваша поддержка очень много значит для меня. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех 5 мая", - написал Ахметов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2017453-boets-kayrat-ahmetov-obratilsya-k-kazahstantsam-v-preddverii-debyutnogo-boya-v-ssha/