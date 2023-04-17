Боец UFC Макс Холлоуэй назвал противника с самым сильным ударом

Макс Холлоуэй. Фото: Matt Davies/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Экс-чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй рассказал, кто из его соперников был с самым сильным ударом, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал мирового промоушена.

На пресс-конференции после боя Холлоуэя с британцем Арнольдом Алленом американца спросили, кто из его оппонентов является самым сильным панчером.

"Андре Фили, конечно. Во время нашего боя он зацепил меня так сильно, что я посмотрел на время и подумал: "Черт возьми! Зачем я этим занимаюсь?"

Он очень сильно меня ударил. Фили - самый сильный панчер из тех, с кем я дрался в полулегком весе. Сто процентов",- сказал Холлоуэй.

Добавим, что Холлоуэй и Фили провели очный бой в 2014 году. Тогда победу одержал Макс удушающим приемом.

В минувшие выходные американский боец победил Аллена решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2017115-boets-ufc-maks-hollouey-nazval-protivnika-s-samym-silnym-udarom/