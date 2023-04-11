Шавкат Рахмонов рассказал, о чем говорил с Касым-Жомартом Токаевым

Шавкат Рахмонов и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC, в интервью Youtube-каналу Laila Sultankyzy/Ләйлә Сұлтанқызы озвучил подробности разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава государства принял известного спортсмена в Акорде в конце марта. Токаев поздравил бойца с победой над американцем Джеффом Нилом, а также пожелал ему дальнейших успехов.

В качестве гостя программы Рахмонов подробнее рассказал, о чем именно беседовал с президентом.

"Мы с ним просто ближе познакомились. Я не стал задавать много вопросов, так как впервые был у него в гостях. Мы немного поговорили. Обсудили с ним возможность трансляции боев UFC в Казахстане. Не только мои поединки, но и других парней.

Фанаты очень долго ждут схватки. Но на наших телеканалах бои не показывают. Есть трансляции платные, но не все могут их купить. Поговорили о том, что было бы правильно, если бы шоу транслировалось на нашем телевидении",- сказал Рахмонов.

Напомним, бой Рахмонова с Нилом состоялся 4 марта в Лас-Вегасе (Невада, США). Он прошел в рамках турнира UFC 285. Поединок завершился досрочной победой казахстанца. Шавкат победил в третьем раунде, проведя удушающий прием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2016317-shavkat-rahmonov-rasskazal-o-chem-govoril-s-kasym-zhomartom-tokaevym/