Адесанья жестко нокаутировал Перейру и вернул титул чемпиона UFC (видео)

Исраэль Адесанья. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Досрочной победой Исраэля Адесаньи (Новая Зеландия) над бразильцем Алексом Перейром завершился главный поединок турнира UFC 287 в Майами (Флорида, США), передает NUR.KZ.

Бойцы должны были провести пятираундовый бой, однако все закончилось уже во втором. На старте бойцы провели разведку. Высокого темпа не наблюдалось.

Во втором раунде Адесанья "включился". Он несколько раз жестко попал по оппоненту, что спровоцировало ответные действия.

Перейра в один из эпизодов зажал Исраэля у сетки, провел серию ударов, но затем пропустил - Адесанья дважды попал в голову. Перейра упал, претендент нанес еще один удар - досрочная победа Исраэля.

Он вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе, а также отомстил Перейре за прошлогоднее поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2016041-adesanya-zhestko-nokautiroval-pereyru-i-vernul-titul-chempiona-ufc-video/