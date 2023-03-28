Боец Даурен Ермеков подерется за титул Naiza FC

Даурен Ермеков. Фото: instagram.com/eaglefcmma/

Чемпион лиги Eagle FC казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков свой следующий бой проведет против обладателя титула Naiza FC Руслана Шамилова из России, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба казахстанской организации, данный поединок находится в разработке.

Напомним, что не так давно Даурен Ермеков победил удушающим приемом россиянина Гамзата Хирамагомедова на турнире Ural FC. После встречи казахстанец изъявил желание подраться с чемпионом Naiza FC Русланом Шамиловым.

Тогда как российский боец на турнире Naiza 50 защитил свой титул в бою с казахстанцем Имраном Тайсултановым.

"Шамилов выиграл двух моих близких, поэтому почему бы и не подраться. Есть, конечно, молодежь, но я остался единственным претендентом на бой с ним!", - приводит слова Ермекова Instagram-аккаунт Ural FC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2014426-boets-dauren-ermekov-poderetsya-za-titul-naiza-fc/