Боец Даурен Ермеков вновь победил Гамзата Хирамагомедова (видео)

Даурен Ермеков. Фото: instagram.com/eaglefcmma/

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков провел повторный поединок против россиянина Гамзата Хирамагомедова на турнире URAL FC, передает NUR.KZ.

Бой, который прошел в Самаре (Россия), не продлился всю дистанцию. Во втором раунде казахстанский боец задушил своего соперника.

Тем самым Ермеков во второй раз в карьере победил Хирамагомедова. Напомним, что ранее в любителях Гамзат победил Даурена.

Всего для Даурена Ермекова эта победа стала 17-й в карьере (из них 11 досрочно) при пяти поражениях. Тогда как Гамзат Хирамагомедов потерпел третье поражение в ММА при десяти победах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2014076-boets-dauren-ermekov-vnov-pobedil-gamzata-hiramagomedova-video/