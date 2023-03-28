Хорхе Масвидаль: Шавкат Рахмонов сломает Хамзата Чимаева

Хорхе Масвидаль. Фото: Alex Menendez/Getty Images

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и представителем Швеции Хамзатом Чимаевым, сообщает Youtube-канал TheMMAHour.

По словам Хорхе, в этом потенциальном бою победит боец из Казахстана.

"Я думаю, что Шавкат Рахмонов сломает Хамзата Чимаева. Я не верю в хайп Чимаева. Он большой для своей весовой категории и хорошо борется, но он может встретиться с тем, кто так же хорошо борется и имеет сильный удар. Ему придется доказать, что я не прав", - заявил Масвидаль.

Напомним, что Шавкат Рахмонов (17-0, 17КО) и Хамзат Чимаев (12-0, 11КО) идут в ММА без поражений. Оба выступают в полусреднем весе UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2014383-horhe-masvidal-shavkat-rahmonov-slomaet-hamzata-chimaeva/