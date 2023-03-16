Куат Хамитов задушил узбекского бойца на турнире по ММА в Атырау

Куат Хамитов. Фото: Fight Nights Global

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов провел поединок против узбекистанца Бобура Абдулазизова на турнире Mergen Fighting Championship 4 в Атырау, передает NUR.KZ.

Напомним, что Абдулазизов вышел в этом поединке на замену. Изначально "Найман" должен был биться с Акопом Степаняном из России, но у последнего не получилось приехать в Казахстан.

Бой между Куатом и Бобуром прошел в промежуточном весе и был рассчитан на три раунда. Встреча не продлилась всю дистанцию. Во втором раунде Хамитов победил своего соперника удушающим приемом.

Тем самым 35-летний казахстанский боец одержал 25 победу в ММА при семи поражениях. Для Бобура Абдулазизова это поражение стало десятым в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2013236-kuat-hamitov-zadushil-uzbekskogo-boytsa-na-turnire-po-mma-v-atyrau/